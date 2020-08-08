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السبت 8 آب 2020 ساعة 09:47

مغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدة

مغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدة
وقال المغرد "أبو سليمان": "أخشى على #سعد_الجبري من الموساد ... مبس حليف مهم للغاية لهم".

كما أكد "فؤاد زيدالكبسي": "تحول بن سلمان من ولي عهد الى زعيم مافياء يلاحق خصومة حول العالم ويضهر لناس قبل صعوده للعرش ديكتاتوريته بعد كل هذه التهم والقضاياء لا يحق لأي ولي عهد يصعد العرش وسجلة حافل بلقضاياء والتهم والجرائم المنتسبة إلية . حلم محمد بن سلمان بين قاب قاوسين .. #سعد_الجبري".

وشارك المحامي "عبدالوهاب الخيل" بتغريدة قائلا: "ولي العهد السعودي #مبس متهماً أمام القضاء الأمريكي في دعوى قضائية رفعت من #سعد_الجبري يتهمه فيها بإرسال فريق اغتيال لقتله في كندا. وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى سيكون متهماً أمام محاكم دول أخرى لارتكابه مجازر بشعة بحق أطفال ونساء #اليمن، ولكن #أمريكا ستكون متهمة فيها ايضاً".

فيما قال المغرد "عباس الضالعي": "الخارجية الامريكية دعمت الدعوى القضائية التي رفعها #سعد_الجبري على ولي العهد السعودي محمد سلمان وهذا يعني ان بن سلمان في ورطة".

وكتب حساب "قيامة أمة" في تغريدة: "أمريكا لا تريد إسقاط #مبس بقدر ما تريد إضعافه حتى إذا صار للحكم كان سهل الإنقياد و الذي يتصور غير ذلك عليه أن يعي أن أمريكا تحركها المصالح و ليس العدالة فلا داعي لعجيج بدون طحين! #سعد_الجبري".

مغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدةمغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدةمغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدةمغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدةمغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدة
مغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدة
مغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدةمغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدةمغردون يتفاعلون مع فضيحة بن سلمان الجديدة
رقم : 879010
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