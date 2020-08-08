قاليباف: يوم الغدير استمرار لنهج الانبياء

وورد في برقيات تهنئة منفصلة وجهها قاليباف الى عدد من الشخصيات السياسية والدينية في العالم الاسلامي بمناسبة عيد الغدير الأغر: مما لاشك فيه أن عيد الغدير هو يوم حاسم وعظيم عيّن فيه الرسول الاكرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) أمير المؤمنين الامام علي بن ابيطالب (علیه السلام) بمنصب الولاية ماضمن استمرارية نهج الانبياء وقدّم نموذجاً رائعاً للحكم الاسلامي.



ونوه الى انه في ظل الظروف الحساسة التي يجتازها العالم الاسلامي وبفضل التمسّك بالقرآن الكريم وسيرة أهل البيت (علیهم‌السلام) من الضروري اتخاذ خطوات وحدوية قوية تحت راية التضامن والعمل بتوجيهات الاسلامي المحمدي الاصيل (صلی‌الله علیه و آله و سلم).



وهنّأ قاليباف بعيد الغدير الاغر «یوم العهد المعهود و المیثاق المأخوذ».