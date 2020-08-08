احتجاج إيراني على انتهاك أميركا قوانين الطيران المدني

وورد في رسالة تخت روانجي: أن طائرة ركاب ايرانية من طراز ايرباص تابعة لشركة ماهان كانت متوجهة من طهران الى بيروت في 23 تموز واجهت اعتراضا مفاجئا وسلوكا هجوميا من قبل مقاتلتين امريكيتين من طراز اف - 15 فيما كانت طائرة الركاب الايرانية تحلق في الممر الدولي في الاجواء السورية.



ولفت الى ان قائد الطائرة الايرانية قام بخفض ارتفاع الطائرة بشكل مفاجئ من أجل الحفاظ على أرواح الركاب وردا على المناورة الهجومية والخطيرة التي قامت بها المقاتلتان الاميركيتان ماأسفر عن إصابة عدد من الركاب.



ونوه الى انه من الواضح تماما ان سلوك الطائرتين الاميركيتين يعد انتهاكا صارخا لامن وحرية الطيران المدني المصرح به في معاهدة شيكاغو عام 1944 وملاحقه وكذلك انتهاكا سافرا لمعاهدة مونتريال عام 1971 في مجال منع أي أعمال لاشرعية ضد الطيران المدني.



وشدد المندوب الدائم لإيران على أنه من واجب الأمم المتحدة رفض هذا العمل غير المشروع للولايات المتحدة ومحاسبة واشنطن على هذا السلوك غير المسؤول.