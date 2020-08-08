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السبت 8 آب 2020 ساعة 12:30

العراق.. 32 حاوية لمواد كيماوية في البصرة

العراق.. 32 حاوية لمواد كيماوية في البصرة
وقالت الهيئة العامة للجمارك ان المواد المكتشفة هي مستوردة لصالح القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة انها مصنفة وفقا للمنشأ بالمواد الخطرة والغازات النادرة والحامضية.

وذكر مدير عام الجمارك، خالد صلاح الدين، في تصريح صحفي، إن "اجمالي الحاويات المتروكة في ميناء (ام قصر الجنوبي) والمستوردة خلال الاعوام 2011 ولغاية 2019 بلغت نحو 878 حاوية متروكة، بضمنها 32 حاوية للمواد الكيمياوية بحالة سائلة وغازية وباودر.

وقالت الهيئة ان الحاويات هي بواقع 506 مستوردة للقطاع الحكومي ونحو 371 للقطاع الخاص".

وأضاف صلاح الدين، انه "وتأكيدا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة ميناء ام قصر للحد من ظاهرة التهرب والتلاعب بأوراق المعاملات ومعالجة القضايا والمخالفات التي تعرقل العمل الجمركي، شددت الهيئة العامة للجمارك في تعميم صدر الى جميع المراكز الجمركية بضرورة جرد الحاويات".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية قد أكدت، الاربعاء الماضي، استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في بيان إنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة".

ويأتي ذلك بعد انفجار هز مرفأ بيروت، وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى، بسبب تكدس المواد الكيمياوية وخزنها منذ سنوات في المرفأ، وفق معلومات أولية يتوقع أن يتم التحقيق فيها.
رقم : 879043
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