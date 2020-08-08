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السبت 8 آب 2020 ساعة 12:53

العراق.. السفير الإيراني يتشرف بزيارة مرقد الامام علي (ع)

العراق.. السفير الإيراني يتشرف بزيارة مرقد الامام علي (ع)
وتاتي زيارة السفير الايراني لمرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام بمناسبة ذكرى يوم الغدير الاغر وهي مناسبة دينية يحتفل فيها المسلمون في هذا التاريخ من كل عام لتأكيد حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم وللتاكيد على استجابتهم لنداء نبي الرحمة الذي دعا الى اتباع الوصي من بعده في خطبة مشهورة ومعروفة بخطبة يوم الغدير.

كما قام السفير ايرج مسجدي بزيارة صحن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو صحن اقيم على مساحة كلية بلغت أكثر من 62 ألف متر مربع وهو مقسم إلى أجزاء، وان الجزء الأكبر هو جزء (الزيارة والعبادة) الذي تبلغ مساحته (32) ألف م2، وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الممول الرئيسي لبناء هذا الصحن.
رقم : 879048
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