باكستان تتبرع بـ 8 أطنان من المواد الغذائية والأدوية لـ لبنان

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان بأن الحكومة الباكستانية أرسلت المساعدة الإغاثية إلى لبنان.



وأضافت الوزارة بأن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أجرى الاتصال الهاتفي مع نظيره اللبناني، وأعرب خلاله عن تعازيه ومؤاساته في ضحايا الانفجار.