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السبت 8 آب 2020 ساعة 13:39

انطلاق عملية امنية لمداهمة اوكار ‘‘داعش‘‘ في وادي الثرثار

انطلاق عملية امنية لمداهمة اوكار ‘‘داعش‘‘ في وادي الثرثار
وقد اعتمدت قيادة العمليات المشتركة تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات "داعش" الأرهابية، بعد ان زودها جهاز الامن الوطني بمعلومات عن وجود كهوف واوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار وتم تاكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية والتحالف .

وقد شرعت قيادة عمليات صلاح الدين فجر اليوم السبت 8 اب 2020 وبأمرتها قطعات مِن الجيش العراقي وفوج "سوات" شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الاهداف.
رقم : 879062
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