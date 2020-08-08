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السبت 8 آب 2020 ساعة 13:41

حملة قطرية لمساعدة لبنان وتميم أول المتبرعين

حملة قطرية لمساعدة لبنان وتميم أول المتبرعين

وأعلن تلفزيون قطر ،مساء أمس الجمعة، تبرع الشيخ تميم بهذا المبلغ المالي للحملة القطرية الإغاثية لمساندة للشعب اللبناني.

حملة قطرية لمساعدة لبنان وتميم اول المتبرعين

وبلغ إجمالي التبرعات في الحملة حتى يوم أمس الجمعة، نحو 56 مليون ريال قطري .

وكانت جمعيات ومؤسسات إنسانية قطرية أطلقت حملة "لبنان في قلوبنا" لجمع التبرعات.

ووفقا لمصادر صحفية قطرية، باشر الفريق القطري مهامه بتشييد أول مستشفى داخل مستشفى الروم في بيروت، على أن يشيد المستشفى الثاني في محيط مستشفى الجعيتاوي.

وسيتولى إدارة المستشفيين الميدانيين الجانب اللبناني بعد انتهاء مهام الفريق الطبي القطري الذي سيشرف على بدء التشغيل.

وفي وقت سابق قالت المصادر: إن "أول طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية غادرت ضمن جسر جوي متوجهة لمطار رفيق الحريري الدولي تحمل المساعدات والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج المصابين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء، والتي تأتي دعماً للأشقاء في لبنان بتوجيه من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وتابعت المصادر: "كما ستتبعها ثلاث طائرات أخرى لنقل المساعدات التي تتضمن مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل ".

وبلغ عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أكثر من 150 قتيلاً ونحو 5 آلاف مصاب، إضافة إلى عشرات المفقودين، بحسب آخر الأرقام الرسمية المعنلة.

وأعلنت السلطات اللبنانية بيروت مدينة منكوبة، وفرضت حالة الطوارئ لأسبوعين في العاصمة فقط، وسلّمت مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.
رقم : 879064
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