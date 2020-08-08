نواب لبنانيون يقدمون استقالتهم من المجلس النيابي

كما قدمت النائبة بولا يعقوبيان استقالتها من مجلس النواب.



هذا و اعلنت السفيرة اللبنانية لدى الأردن، تريسي شمعون استقالتها مباشرة على الهواء.



وقالت السفيرة اللبنانية أنها "ستنخرط في خدمة بلدها والمطالبة بالتغيير السياسي والدستوري، بعد الانتهاء رسميا من إجراءات الاستقالة من موقعها كسفيرة"، علىى حد تعبيرها.



وشحنة نترات الامونيوم التي سببت الانفجار في مرفأ بيروت مخزنة منذ 2014، وقد طالبت الحكومة اللبنانية الحالية من الجيش اللبناني فرض الاقامة الجبرية على المسؤولين في الحكومات السابقة الذين هم على علاقة بتخزين هذه المادة الخطرة وابقائها في عنابر المرفأ، حتى نهاية التحقيقات التي أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنها تهدف الى محاسبة المسؤولين أيا كانوا.