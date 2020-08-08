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السبت 8 آب 2020 ساعة 15:25

مقتل 43 سوريا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية

مقتل 43 سوريا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية
ونشرت السفارة في موقعها على "فيسبوك"، بيانا، جاء فيه: "استمرارا للجهود التي تبذلها السفارة السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية، وقد قامت السفارة بتقديم كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان".

وأكدت السفارة استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.

وعبرت السفارة مجددا عن عميق مواساتها لأسر "الشهداء السوريين واللبنانيين"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين، مؤكدة استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجمهورية اللبنانية في كل ما يلزم، وبما فيه خير ومصلحة الشعبين.
مقتل 43 سوريا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية
رقم : 879080
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