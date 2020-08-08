الصحة الفلسطينية: 426 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحفي، إن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية، و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازدياداً في عدد الإصابات.



وأضافت الكيلة أن حالتي وفاة سجلتا في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاماً من إذنا، فيما سجلت باقي الوفيات في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.



وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم 5 حالات، والخليل 144، ونابلس 42، وجنين 3 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار (2)، وضواحي القدس 300.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موضول على أجهزة التنفس الاصطناعي.



كما اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 208 وفاة (1 ليبيا)، و4091 إصابة (5 امريكا)، و1711 حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.