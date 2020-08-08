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السبت 8 آب 2020 ساعة 15:37

إثيوبيا تعلق على "قطع العلاقات مع أمريكا"

إثيوبيا تعلق على "قطع العلاقات مع أمريكا"
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن "اثيوبيا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأمريكية"، منوها إلى أن قطع الولايات المتحدة علاقاتها الثنائية بإثيوبيا لا يلحق بإثيوبيا بل أمريكا تتأثر به"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري إلى أرض الصومال وما تم ترويجه من افتتاح مصر قاعدة عسكرية في هرجيسا، قال إن "إقامة مصر علاقات مع أي دول لا يؤثر على إثيوبيا سلبا"، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها".

وكانت الخارجية الإثيوبية قالت إن أديس أبابا لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب، موضحة أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

وأعلنت مصر والسودان، الأربعاء الماضي، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.
رقم : 879087
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