الجيش اللبناني: نذكّر المحتجين بوجوب الإلتزام بسلمية التعبير

وذكّرت المحتجّين، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة"، مذكّرةً أنّ "للجيش شهداء جراء الإنفجار الّذي حصل في المرفأ".



حيث بدأ توافد ​المتظاهرين​ منذ قليل إلى ​ساحة الشهداء​ ومداخل ​مجلس النواب​ و​وسط بيروت​، وعنوان التظاهرة "يوم الحساب".



وهناك توتّر في محيط مجلس النواب ورشق ​القوى الأمنية​ بالحجارة من قِبل عدد من الشبان، فيما ردّت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع.



كما دخل شبان إلى إحدى ​الشاحنات​، وحاولوا إزالة ألواح الإسمنت بمحيط المجلس.