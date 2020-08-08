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السبت 8 آب 2020 ساعة 17:34

عون:دعوة مفتوحة للمساهمة في اعادة اعمار بيروت

حيث شكر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الأمين العام للجامعة العربية على عاطفته، لافتا الى الحجم الكبير للكارثة التي اضيفت الى تراكمات عدة منها الازمة الاقتصادية التي يمر بها ​لبنان​، ووباء ​كورونا​ وأزمة ​النازحين السوريين​.

واكد عون أن "لبنان بحاجة الى أي مساعدة في المجالات كافة والامل كبير ب​الدول العربية​ الشقيقة"، لافتا الى ان "المساعدات الطارئة تتوزع الى عدة أنواع، لكن الحاجة أيضا الى اعادة اعمار ما تهدم سواء في احياء ​بيروت​ او في المرفأ، والدعوة مفتوحة الى كل الدول العربية والدول الصديقة للمساهمة في اعادة اعمار بيروت".
رقم : 879098
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