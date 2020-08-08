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السبت 8 آب 2020 ساعة 17:42

إدانة حقوقية لجريمة قتل الإحتلال للشابة سمودي

إدانة حقوقية لجريمة قتل الإحتلال للشابة سمودي
وأكد المركز في بيان السبت أن عملية إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل جنود الاحتلال وقتل سمودي يشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون ترقى لمستوى الجرائم الدولية.
واعتبر ذلك انعكاسًا مباشرًا لصورة الاحتلال الاجرامية التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ودعا المركز لفتح تحقيق فوري وجدي في حادثة قتل سمودي، مجددًا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وطالب السلطة الفلسطينية لتفعيل مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهيدة داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما) كانت أصيبت برصاصة في صدرها، واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.
رقم : 879101
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