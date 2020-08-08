انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله

وأکد الدکتور عدنان منصور ان تعبیر الانفجار العابر للطوائف يؤکد ضرورة التحام الشعب اللبناني بعد مصيبة أصابت لبنان في جميع مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.



وبيّن ان البعض حاول استباق الاحداث باتهام حزب الله، لکن موقف السيد نصرالله، ومعرفته بحساسية الوضع وسيطرة الهدوء عليه عند خطابه فند جميع هذه الاکاذيب.



وقال النائب عن التيار الوطني الحر أسعد درغام ان انفجار مرفأ بيروت مصيبة أصابت کل لبنان وکان المتوقع من الاحزاب والطوائف ان تتعامل مع هذه المصيبة أبعد من الطوائف والکف عن اتهام طرف قبل الانتهاء عن التحقيقات.



وانتقد أسعد الجهات التي تتهم حزب الله بمسؤولية الحادث، في حين ان السيد حسن نصرالله أکد "اننا أعلم بميناء حيفا من مرفأ بيروت". معتبراً ان الجهة التي کانت تحکم البلاد في عام 2014 معروفة للجميع وهو العام الذي تم تخزين نيترات الأمونيوم فيه بمرفأ بيروت.



ما عدی ذلک، فإن أحد الاشخاص الذين يتم التحقيق معهم هم مسؤولي الجمارک وهم ليسوا من حزب الله. فعلی الجميع ان ينتظر نتائج التحقيقات التي يبتناها القضاء اللبناني والجيش.