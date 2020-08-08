نائب الرئيس التركي من بعبدا:تركيا ستقف الى جانب لبنان

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا أنه " بعد الانفجار العنيف في بيروت، اتصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالرئيس عون وقدم التعازي، وأكد ان تركيا​ تقف الى جانب لبنان وستقدم له المساعدات".



ولفت أوقطاي الى أن "أكدنا للرئيس عون أن تركيا دائما إلى جانب لبنان وشعبه وسنقدم كل العون والتضامن والفرق التركية للإغاثة تعمل منذ اللحظات الاولى في المرفأ"، مشيرا الى أن "مساعدات لبنان مستمرة، وتم ارسال حتى الان مستشفيين ميدانيين ومستلزمات ومعدات طبية و400 طن من القمح والمواد الغذائية".



واضاف :"حصلنا على معلومات بأن كل المنازل والبيوت والمباني في ضواحي بيروت تكسرت ونعلم ان هناك احتياجات كبيرة وتركيا مستعدة لتقوم بالمساعدة وتزويد لبنان بكل هذه المستلزمات".



وكشف انه "قلنا للرئيس عون المعلومات المتعلقة بمستشفى الحروق الذي تمّ إنشاؤه في صيدا ولم يتمّ تشغيله وشدّدنا على ضرورة تشغيله وتركيا مستعدة لإعادة بناء مرفأ بيروت من جديد".



حيث وصل صباح اليوم نائب رئيس الجمهورية التركية السيد فؤاد اوكتاي الى مطار بيروت يرافقه وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على رأس وفد رسمي، حيث استقبله على أرض المطار وزير الخارجية شربل وهبه ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سفير تركيا هاكان تشاكان على رأس وفد من السفارة.