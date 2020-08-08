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السبت 8 آب 2020 ساعة 20:52

غريب ابادي يطالب بتقرير دولي شفاف حول النووي السعودي

غريب ابادي يطالب بتقرير دولي شفاف حول النووي السعودي
واشار غريب آبادي الى أن السعودية لا تمتلك أي مفاعل بحثي أو مشروع نووي لتسعى الى انتاج الكعكة الصفراء، ولكن مع مساعيها هذه وكذلك اخفائها لبرنامجها النووي وايضا منعها مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المملكة الى جانب تحركاتها لزعزعة استقرار المنطقة؛ يعزز احتمال أن لديها برنامجا نوويا عسكريا.

ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايضاح البرنامج النووي السري للسعودية وتقديم تقرير إلى أعضاء الوكالة، مشيرا إلى أن المملكة السعودية تطور وتنفذ برنامجًا نوويًا غير شفاف للغاية، على الرغم من أنها عضو معاهدة حظر الانتشار النووي ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض منذ سنوات عمليات التفتيش للوكالة، رغم الطلبات المتكررة بهذا الخصوص، فلم تنفذ التزاماتها بشأن السماح للقيام بعمليات التفتيش.

وشدد: يتعين على بلداننا والوكالة الدولية أن توضح للسعودية أن المجتمع الدولي لن يقبل أي انحراف عن برنامج نووي سلمي وسيواجهه.

ولفت غريب ابادي إلى إنه: "إذا كانت السعودية تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية، فعليها القبول بالالتزامات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل بشفافية كاملة".
رقم : 879122
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