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السبت 8 آب 2020 ساعة 20:54
مقتل شرطي لبناني بعد دفع متظاهر له بوسط بيروت
وقال متحدث الشرطة اللبنانية استشهد عنصر من قوى الامن الداخلي بعد ان قام احد المشاغبين بدفعه داخل المصعد في فندق ال لوغريي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
879123
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