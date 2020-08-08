العراق يسجّل 3325 إصابة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة

وذكرت الوزارة في بيان بحسب السومرية نيوز: انه "تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1127383)".
واضافت انها" سجلت هذا اليوم (2307) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 351
بغداد / الكرخ 447
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 51
السليمانية 44
أربيل 85
دهوك 30
كربلاء 228
كركوك 64
ديالى 136
واسط 118
البصرة 152
ميسان 54
بابل 171
الديوانية 123
ذي قار 50
الأنبار 42
نينوى 80
واوضحت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3325 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 342
بغداد الكرخ 308
مدينة الطب 49
النجف 269
السليمانية 104
أربيل 259
دهوك 50
كربلاء 239
كركوك 293
ديالى 106
واسط 196
البصرة 297
ميسان 87
بابل 241
الديوانية 110
ذي قار 34
الأنبار 60
المثنى 63
نينوى 121
صلاح الدين 97
واكدت ان "الوفيات بلغت 74 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 7
السليمانية 4
أربيل 8
كربلاء 4
كركوك 4
ديالى 1
واسط 1
البصرة 10
ميسان 3
بابل 5
الديوانية 1
ذي قار 2
المثنى 4
الأنبار 1
نينوى 6
صلاح الدين 1