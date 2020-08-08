الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 آب 2020 ساعة 20:57

العراق يسجّل 3325 إصابة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة

العراق يسجّل 3325 إصابة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة
وذكرت الوزارة في بيان بحسب السومرية نيوز: انه "تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1127383)".

واضافت انها" سجلت هذا اليوم (2307) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 351
بغداد / الكرخ 447
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 51
السليمانية 44
أربيل 85
دهوك 30
كربلاء 228
كركوك 64
ديالى 136
واسط 118
البصرة 152
ميسان 54
بابل 171
الديوانية 123
ذي قار 50
الأنبار 42
نينوى 80
واوضحت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3325 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 342
بغداد الكرخ 308
مدينة الطب 49
النجف 269
السليمانية 104
أربيل 259
دهوك 50
كربلاء 239
كركوك 293
ديالى 106
واسط 196
البصرة 297
ميسان 87
بابل 241
الديوانية 110
ذي قار 34
الأنبار 60
المثنى 63
نينوى 121
صلاح الدين 97

واكدت ان "الوفيات بلغت 74 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 7
السليمانية 4
أربيل 8
كربلاء 4
كركوك 4
ديالى 1
واسط 1
البصرة 10
ميسان 3
بابل 5
الديوانية 1
ذي قار 2
المثنى 4
الأنبار 1
نينوى 6
صلاح الدين 1
رقم : 879126
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
8 آب 2020
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
8 آب 2020
بين نترات الامونيوم ونترات الفتنة..ما بعد الانفجار سيكون مختلفا
بين نترات الامونيوم ونترات الفتنة..ما بعد الانفجار سيكون مختلفا
8 آب 2020
ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة
ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة
8 آب 2020
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
7 آب 2020
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
7 آب 2020
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
7 آب 2020
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
7 آب 2020
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
7 آب 2020
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
6 آب 2020
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس