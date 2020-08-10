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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 13:05

القيادي الفلسطيني رائد صلاح يحذر من هدم المسجد الأقصى

القيادي الفلسطيني رائد صلاح يحذر من هدم المسجد الأقصى
جاء ذلك في كلمة له ألقاها الأحد، مع لجنة القدس ASTP، عبر اليوتيوب، من منزله الذي يقيم فيه تحت الإقامة الجبرية.

وقال صلاح: "الاحتلال يتطلع إلى هدم المسجد الأقصى، لذا فإن استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية ينذر بالخطر الذي قد يلحق بالأقصى".

ورأى صلاح أن "الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى هو التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، الذي نجح باحتلال الأقصى لكن لم ينجح في بناء الهيكل الذي يسعى لبنائه منذ القرن الـ18".

ولفت صلاح إلى أن "نشاطاته الشخصية للحفاظ على المعالم الدينية في فلسطين بدأت مع عدد من المدافعين عن الأقصى في التسعينات".

وأكد صلاح أنه تم "توثيق استمرار حفر الاحتلال في المسجد الأقصى لإيجاد الهيكل عام 1996، من خلال صور وفيديو، وعقد مؤتمر صحفي أحدث ضجة وكان له دور كبير فيما بعد لعمل فعاليات ومؤتمرات لنصرة القدس والمسجد الأقصى".

ويخضع الشيخ صلاح حاليا للحبس المنزلي، تحت قيود مشددة، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، بعد خروجه من سجن إسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي.

وقررت محكمة إسرائيلية مؤخرا أن يبدأ الشيخ صلاح، قضاء محكوميته بالسجن الفعلي، البالغة 28 شهرا، يوم 16 أغسطس/آب الجاري.
رقم : 879397
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