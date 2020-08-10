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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 13:08

وزيرة عدل لبنان تعلن استقالتها من الحكومة

وزيرة عدل لبنان تعلن استقالتها من الحكومة
وبررت كلود استقالتها من الحكومة امام هول الفاجعة التي اصابت الوطن في قلب عاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي وامام آلام اللبنانيين و ما شهدناه من اضطرابات في الشوارع و ردود الفعل جاءت تؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة واصبح يتطلب مواقف جازمة لصون السلم المجتمعي و تفادي خسارة المزيد من الارواح و المملكات اتقدم استقالتي من الححكومة.

و جاء في كتابة الاستقالة أن الازمة العميقة و الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تفرض الاحتكام الى ارادة الشعب عملا بالمبادى الدستورية في الانظمة البرلمانية الديموقراطية و كنت على هذا الاساس اطلقت مباىرة مفادها اقرار مشروع قانون تقصير مدة ولاية مجلس النواب و الدعوة الى انتخابات مبكرة.

مع استقالة وزيرة الدفاع وصل عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم خلال الساعات الاخيرة الى ثلاثة .

في هذا السياق أكد وزير السابق زياد بارود ا، الاستقالات حق لكل وزير دستوريا و هي لا تنتج مفعولا الا اذا بلغ عدد الاستقالات أكثر من ثلث عدد الوزراء ما يؤدي الى استقالة الحكومة بكاملها.
رقم : 879399
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