وزيرة عدل لبنان تعلن استقالتها من الحكومة

وبررت كلود استقالتها من الحكومة امام هول الفاجعة التي اصابت الوطن في قلب عاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي وامام آلام اللبنانيين و ما شهدناه من اضطرابات في الشوارع و ردود الفعل جاءت تؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة واصبح يتطلب مواقف جازمة لصون السلم المجتمعي و تفادي خسارة المزيد من الارواح و المملكات اتقدم استقالتي من الححكومة.



و جاء في كتابة الاستقالة أن الازمة العميقة و الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تفرض الاحتكام الى ارادة الشعب عملا بالمبادى الدستورية في الانظمة البرلمانية الديموقراطية و كنت على هذا الاساس اطلقت مباىرة مفادها اقرار مشروع قانون تقصير مدة ولاية مجلس النواب و الدعوة الى انتخابات مبكرة.



مع استقالة وزيرة الدفاع وصل عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم خلال الساعات الاخيرة الى ثلاثة .



في هذا السياق أكد وزير السابق زياد بارود ا، الاستقالات حق لكل وزير دستوريا و هي لا تنتج مفعولا الا اذا بلغ عدد الاستقالات أكثر من ثلث عدد الوزراء ما يؤدي الى استقالة الحكومة بكاملها.