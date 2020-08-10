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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 14:04

ايران تصنّع قطارات الانفاق (مترو) محليّاً

ايران تصنّع قطارات الانفاق (مترو) محليّاً
وقال امام، في تصريح أدلى به خلال مراسم إزاحة الستار عن منجزات وضع تصاميم وتصنيع القطار الوطني، إن صفقة كانت تتابع لشراء 2000 عربة من قطارات الانفاق عبر التمويل الا ان الحظر أدى الى التوجه الى الشركات الداخلية حيث يتم التخطيط للاستفادة من الامكانات الذاتية بهذا الشأن. 

وأعرب عن أمله بإنجاز هذه الصفقة في تصنيع 2000 عربة قطار في الداخل بفضل الدعم الحكومي.

وتابع: إن الجهود لاتتركز حاليا على انتاج القطار الوطني فحسب بل الانتاج الصناعي ايضا.

ونوه الى ان الجمعية العامة لشركة قطارات الانفاق في طهران (مترو) استلمت ترخيصا لانتاج 105 عربات قطار في الداخل كما تم اليوم توقيع تفاهمات مع مؤسسة الجهاد الجامعي وشركة تصنيع عربات القطار.

ولفت الى ان مشروع انتاج قطار وطني لمترو الانفاق يمضي قدما وسيتم الانتهاء منه لغاية عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في شباط).
رقم : 879415
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