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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 14:06

ايران: 2132 إصابة جديدة بكورونا والمتعافين 287 ألف شخص

ايران: 2132 إصابة جديدة بكورونا والمتعافين 287 ألف شخص
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2132 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 328 آلاف و844 إصابة مؤكدة.
واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1067 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 286 ألف و 642 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
واضافت: ان 3992 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 189 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 18616 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء مليوني و711 ألفا و817 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19  في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران ، مازندران، قم، كلستان، آذربیجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، البرز، اصفهان، كرمان، اردبيل، سمنان، مركزي، يزد، وكيلان في حالة حمراء، ومحافظات فارس، ایلام، لرستان، هرمزكان، زنجان، قزوین، آذربايجان غربي، بوشهر، همدان، جهارمحال وبختیاري، وکهكيلوية وبویر احمد في حالة الانذار.
رقم : 879416
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