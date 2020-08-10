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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 14:08

وزير ایراني: قلق أميركي إزاء تطور اقتصادنا غير النفطي

وزير ایراني: قلق أميركي إزاء تطور اقتصادنا غير النفطي
وأوضح " حسين مدرس خياباني"، بان الاجراءات المتخذة بمجال التوطين الصناعي وتطوير الانتاج المحلي كان جيدا على نحو دفع الاميركيين وبعد قراءات وتحليلات خاصة بهم، بالوصول لنتيجة مفادها ضرورة رفع الحظر النفطي عن ايران، حيث إن وبحسب إفادة لتقرير للكنونغرس الاميركي فان ايران ورغم الحظر إبتعدت عن الاقتصاد النفطي وتعمل على تعزيز منتجاتها.

وأضاف أن التقرير أوصى بمنع توريد قطع غيار السيارات لايران للحد من تطور الصناعة المحلية بهذا الخصوص في مقابل السماح باستيراد السيارات الفارهة، مؤكدا أن الاميركيين فشلوا بشل الصناعات الداخلية، بل جاءت اجراءاتهم بنتائج عكسية.

من جهة ثانية أعرب عن تفاؤله بتسجيل العوائد التصديرية للسلع غير النفطية 41 مليار دولار في السنة المالية الجارية حتى 20 مارس/آذار 2021.

وأشاد الوزير المرشح لنيل ثقة البرلماني الايراني لتولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة والمعادن، بالمصدرين الذين أبدوا مقاومة جيدة في خضم الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد.

واستطرد مدرس خياباني بأن ورغم المعوقات فان الصادرات لدول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي (روسيا – بيلاروسيا – أرمينيا – كازاخستان – قرغزيا)  سجلت نموا بنسبة 63 بالمئة.

وحول نمو إنتاج الاجهزة المنزلية أكد الوزير بالوكالة أن انتاج غسالات الملابس سجل نموا بنحو 70 بالمئة وأجهزة التلفاز نحو 60 بالمئة فيما زادت نسبة توطين صناعة المكيفات الى 70 بالمئة.

وأشار الى أن  ولتطوير صناعة السيارات، يتم الافادة حاليا من امكانيات التكنولوجيا الدفاعية الوطنية، مؤكدا أن الالوية تتمثل باستخدام هذه القدرات، وبهذا الاتجاه فقد تم الشروع بمشاريع إنتاجية مع وزارة الدفاع الايرانية.
رقم : 879417
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