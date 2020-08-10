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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 14:11

العدوان السعودي يواصل احتجازه 18 سفينة نفطية

العدوان السعودي يواصل احتجازه 18 سفينة نفطية
وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن السفن المحتجزة تضم 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل .. مشيرا إلى أن إجمالي الغرامات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال الفترة من 2019 وحتى يوليو 2020 مبلغ 101 مليون دولار.

وأضاف البيان أن إمعان الأمم المتحدة في تجاهل المعاناة الإنسانية لليمن كان نتاجا لتحركها بعيدا عن مواثيقها التأسيسية.. محملا الأمم المتحدة مسؤولية الشراكة الكاملة مع دول العدوان في الانتهاكات الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وممارسة العقاب الجماعي.

وأشادت الشركة في بيانها بمستوى الوعي والتعاون الملموس من قبل المواطنين والتزامهم بالإرشادات التموينية.. مجددة الدعوة لكل أحرار العالم بالضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة.
رقم : 879418
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