الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 آب 2020 ساعة 15:45

المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة

المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
كان المطلوب، كسر رأس الرمح المقاوم العقبة الكأداء بوجه مشاريعهم وكانت المفاجئة في الميدان في سهل الخيام وعيتا وبنت جبيل وقبلاً كانت بارجة ساعر علی موعد مع مهداف مقاوم اعطاباً واحراقاً.

ما حدث كان نصراً بشجاعة وحكمة قائد وعزيمة وثبات مقاوم ما حدث أصاب الكيان بزلزال ما زال يعيش ارتداداته الی اليوم بالسير علی أطراف الاصابع رعباً وعجزاً وقلقاً من ظلال مقاوم.

هو نصر تموز الذي أسس لانتصارات تتری في ميادين شتی وصفعة عين الاسد علی ذلك خير شاهد.

ورأی الوزير اللبناني الاسبق الدكتور عصام نعمان ان الانسان وليد ثقافته والشعب اللبناني كان في عام 2006 شعباً تثقف بالمقاومة، فقد رأی نصر الشعب الاعزل الايراني مقابل طاغوت عصره ومقاومة الشعب الفلسطيني الاعزل مقابل الاحتلال الاسرائيلي فاقتدی بهذه الفكرة.

وأكد نعمان ان الشعب اللبناني أصبح في ذلك العام شعباً مقاوماً وقف امام احتلالاً كان يوصف جيشه بأنه لايقهر، فقهرت المقاومة اللبناني هذا الجيش وأصبحت مقاومة لاتقهر.

وقال مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد ان قوة المقاومة لاتزال الی الان أكبر ممثل للشعب اللبناني، موضحاً ان الدول هي أرض شعب ومؤسسات وعندما تعجز المؤسسات عن القيام بدورها في الدفاع عن الارض، فإن الشعب يتصدی لهذا الموضوع ويستعيد سلطة التمثيل والتفويض من هذه المؤسسات ويصبح هو المدافع عن سيادة الدولة. بهذا المعنی المقاومة كانت ولاتزال الممثل الاساسي لسيادة الدولة في لبنان.
رقم : 879425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
10 آب 2020
الأسرى بين فكيّ الاعتقال وكورونا
الأسرى بين فكيّ الاعتقال وكورونا
10 آب 2020
ازاحة الستار عن قدم نابضي كربوني محلي الصنع في ايران
ازاحة الستار عن قدم نابضي كربوني محلي الصنع في ايران
10 آب 2020
لبنان ما بعد 4 آب.. هذه هي مكاسب المحور الاميركي
لبنان ما بعد 4 آب.. هذه هي مكاسب المحور الاميركي
10 آب 2020
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
8 آب 2020
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
8 آب 2020
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
8 آب 2020
بين نترات الامونيوم ونترات الفتنة..ما بعد الانفجار سيكون مختلفا
بين نترات الامونيوم ونترات الفتنة..ما بعد الانفجار سيكون مختلفا
8 آب 2020
ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة
ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة
8 آب 2020
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
7 آب 2020
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
7 آب 2020
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
7 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس