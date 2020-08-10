60 شخصا ما زالوا مفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

وتسبّب الانفجار بمقتل 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، وفق المصدر ذاته. وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.



وبعد مرور عدة ايام على انفجار مرفأ بيروت مازالت عمليات رفع الانقاض والبحث عن المفقودين جارية.