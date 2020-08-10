زنكنة: 70 بالمئة من معدات النفط تصنع محليا

زنكنة وفي مراسم منح شهادة اعتماد لمؤسسة إصدار شهادات الجودة التابعة لجمعية النفط الوطنية، لتخويلها تأييد جودة المنتجات والسلع والمعدات اليوم الاثنين، أشار الى أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة على صعيد تطوير التقنية الوطنية ودعم الانتاج المحلي بمواصفات عالمية.



وبيّن الوزير أن الشركات الايرانية بعد الحظر الاميركي باتت تواجه مشاكل فيما يخص استصدار شهادة جودة المعدات.



يشار الى أن الشهادة الممنوحة للمؤسسة تشمل اعتماد العمليات والمعدات المستخدمة في داخل الآبار وانتاجها وما يخص صنابير الأمان الارضية والصمامات وبقية معدات رأس البئر فضلا عن أنابيب النفط والغاز والمضخات وغيرها.