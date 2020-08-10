شيخ “العكيدات” يرفض استقبال وفد من “قسد”

وذكرت مصادر اعلامية، أن قادة من قوات “قسد” توجهوا من حقل العمر النفطي إلى بلدة ذيبان وحاولوا اللقاء بالشيخ إبراهيم الهفل، إلا أنه لم يستقبلهم كما لم يخرج أحد لدعوتهم إلى دخول منزله.



وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جاءت من أجل احتواء نتائج الاجتماع المزمع عقده، يوم غد الثلاثاء، استجابة لدعوة وجهها الشيخ “ابراهيم الهفل” على لسان شقيقه “مصعب الهفل”، لممثلي العشائر في قبيلة العكيدات، وعشائر وادي الفرات من أجل دراسة الأوضاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.



وتشهد مناطق سيطرة “قسد”، حالة من الفلتان الأمني وانتشار عمليات القتل والاغتيال، ما جعل المئات من سكان مناطق وبلدات ريف ديرالزور الشرقي إلى تنظيم عدد كبير من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية.