بعد انفجار لبنان..مصر تتخذ قرارا مهماً بشأن كافة مطاراتها

وتضمن القرار فحص جميع ما سبق بقرية البضائع وساحات التخزين، التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورا، أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.



وقال وزير الطيران المصري، إن هذه اللجنة ستقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين، وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها، بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدني.



يذكر أن مصر أقدمت على هذه الخطوة بعد الانفجار الضخم الذي حل بمرفأ بيروت في لبنان الأسبوع الماضي، بسبب شحنة مواد خطرة كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات.