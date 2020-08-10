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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 17:36

الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"

الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
وتوالت التعليقات والتغريدات المتعاطفة مع دياب ووجهوا له الشكر على التضحيات التي قدمها في سبيل النهوض بلبنان ومحاربة الفاسدين.

وغرد حساب fatima.nssr على تويتر قائلا: "لأوّل مرّة بتنزل دمعتي على هيك موضوع، لأوّل مرّة بحسّ إنّو نحن فعلًا عم نخسر إنسان عظيم بالدّولة إنتَ نضيف شريف إنتَ اشتغلت إنتَ حاولت تبيّن الحقيقة استقالة بالظلم بس رح يسجّل التّاريخ إنّو بالسلطة كان في رئيس إسمو "حسّان دياب" كان آخدنا على برّ الأمان منحبك...

الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
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أما علي جواد فقال: "لن ينالوا من طهر قلبك وكفك لن ينالوا من صدقك بنفاقهم لقد كشفت لنا زيفهم ومكرهم الله معاك حسان دياب رجل غير الأطفال الذين عرفناهم رؤساء حكومات سابقين تجار مأجورين ألله معاك حسان دياب لن ننساك
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
بينما غرد حساب mira issa قائلا: منعتذر منكم منعتذر لأن نحنا شعب مفصوم ما منعرف نميز الخير من الشر انتما فخر وخير لهذا الوطن شكرا لما قدمتما من تضحيات في سبيل شعب ما قدر جهودكما
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
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واكتفى حساب Noha Ibr بالقول: :مكانك مش مع الفاسدين كل الحب والتقدير لشخصك الكريم
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
وغرد حساب ريتاج قائلا: لم نلتمس وجود حكومة للبنان إلا بعهدك ونحن على الثقة بك مستمرون وإن خانتك الظروف والتسويات السياسية فأنت مثال لرجال الدولة الوطنيين بحق...
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"

اما حساب Moussawi فغرد قائلا انت شريف و الشريف ما بيمشي حالو بالبلد
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
اما حساب Abbas J. Ismail فكتب: "كل الإحترام والتقدير للرئيس الأدمي والمظلوم حسان دياب، نظام سياسي فاسد ومقزز حاربك"...
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
وغرد Pamela Saad قائلا : "دولة الرئيس.. قلبي كتير عم يوجعني.كل يوم كنا نشهد على كلاب الفساد تطلع وتنبح عليك.لأول مرة حسيت بالأمل ببلد تحطيم الآمال.لبنان ما بيستاهلك.هيدا الشعب المعاق لبهلل للفاسدين وبسب الأوادم ما بيستاهلك.. شكرا دولة الرئيس"
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"

بينما غرد حساب M7amad على تويتر قائلا: "عنجد أنا كتير زعلان عليك، حاربوك ولزقوا كل شي بضهرك وإنت ما ذنبك، وبس إجت الأموال والمساعدات جبروك تستقيل عشان يكملوا سرقة! كل الإحترام للرئيس".
الشعب اللبناني يتعاطف مع دياب.. "شكرا لك"
 
رقم : 879449
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