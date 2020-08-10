سوريا وروسيا : بحث سبل مكافحة جائحة كورونا

وقالت وزارة الصحة السورية إن يازجي التقى يفيموف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا، وبحث معه "مجالات التعاون في المرحلة القادمة، لجهة توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية، لا سيما الخاصة بالاستجابة لجائحة كورونا".



وأضافت الوزارة أن يازجي "ثمن دعم روسيا للشعب السوري في مختلف المجالات، خاصة المجال الصحي، لتخفيف الصعوبات التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على البلاد".



وكان آخر تلك المساعدات ما قدمته جمعية "روسار" الروسية والمنظمة الدولية الروسية "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية" إلى سوريا.