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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 17:44

وسم ‘‘الداشر مطلوب في أمريكا‘‘ يغزو تويتر

وسم ‘‘الداشر مطلوب في أمريكا‘‘ يغزو تويتر
ولاقى وسم " #الداشر_مطلوب_في_أميركا" في اشارة الى ولي العهد السعودي تفاعلا كبيرا على توتير

وغرد حساب سعد ال عمر : "دويلة كالسعودية ستنهار لولا الدعم الأمريكي وهذه الدويلة إستطاعت رغم رعونة قادتها وجهلهم من تفتيت الأمة العربية والأسلامية مما سهل لإسرائيل البقاء والديمومة..

وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويترفيما كتب عيسى بن ربيعه على تويتر: "محكمة واشنطن استدعت أيضا بالإضافة للمتهم #محمد_بن_سلمان المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني .
وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويتر
اما حساب anes فغرد قائلا: "لعل هذا الأمر يكون سبب لاحلال العدل في السعوديه لأجل الشعب وكل مظلوم ولأجل معتقلي الرأي ورجال الدين وكل انسان تم الزج به في سجون المجرم بن سلمان...
وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويتربينما غردت علياء أبوتايه الحويطي: "#محاكمة_المجرم_بن_سلمان ما رأي مفتي بن سلمان الآن: هل ترامب أمريكا تقود العالم لمرافئ السلام! ام انها دولة كافره وجب محاربتها بالدعاء عليها من المنابر!!!
وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويتروقالت علياء أبوتايه الحويطي في تغريدة اخرى: "ابغضك يالجبري وابغض إرهابك، لكن الشهادة لله أن الملفات التي تملكها تخنق الولايات المتحده قبل بن سلمان لذا استنفرت امريكا وقررت التضحية بعميلهم بن سلمان..
وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويتر

اما حساب د. ميكافيللي فقال : "#سعد_الجبري لم يكن معارضا للنظام السعودي بل مخالف لتوجهات #محمد_بن_سلمان وشلته الا إنه فعل مالم تفعله المعارضة ولن تفعله في عقود".
وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويتر
أما حساب $$t.t ( أبوحاتم) t.t.$$ فقال ساخرا : "#الداشر_مطلوب_في_امريكا ياليت يحطوه في نفس الزنزانة مع حبيبه وصديقه مغتصب الأطفال جورج نادر عشان يونسون بعض"
وسم "الداشر مطلوب في أمريكا" يغزو تويتر
وشملت استدعاءات محكمة واشنطن 13 شخصاً، بينهم مقيمان في الولايات المتحدة، بالإضافة لولي العهد السعودي.
ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن مِن بين مَن استدعتهم المحكمة المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني، بالإضافة إلى مقيمين في الولايات المتحدة هما يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل.
ومؤخراً رفع سعد الجبري دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكي اتهم فيها وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بمحاولة اغتياله في كندا وأمريكا.
وتتهم السلطات السعودية سعد الجبري بالتورط في قضايا فساد، وطالبت الشرطةَ الدولية "الإنتربول" بتحديد تحركاته؛ على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في القضية.
وقال الجبري، بعد خلافه مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن "فرقة اغتيال" سافرت من السعودية إلى كندا؛ "في محاولة لقتله"، بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي "على يد أفراد من المجموعة نفسها".
واتهم الجبري وليَّ العهد السعودي في الدعوى القضائية، بـ"إرسال فريق لقتله بعد أكثر من عام على فراره من السعودية، ورفض الجهود المتكررة من قِبل ولي العهد لإغرائه بالعودة إلى المملكة".
رقم : 879452
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