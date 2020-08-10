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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 19:02

العراق : مناقشة الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر مع السعودية

العراق : مناقشة الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر مع السعودية
وذكرت الهيئة في بيان، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ناقش في مقر الهيأة اجتماعا تشاوريا مع مدير عام الهيئة العامة للكمارك والمدير العام لشركة النقل البري وبحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في هيأة المنافذ وعدد من الفنيين من الدوائر المذكورة تضمن مناقشة الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية والمسافرين مع المملكة العربية السعودية".

وأضافت أنه "نوقش خلال الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية التي ستعتمد لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية التبادل التجاري والمسافرين وتفعيل هذا التعاون التجاري بما يعود بالفائدة على البلدين".

وأشارت الهيئة، إلى ان "الحضور اتفق على إرسال فريق فني يوم غداً 11 آب من الدوائر ذات الاختصاص إلى منفذ عرعر للاطلاع عن كثب على مفاصل البنى التحتية والاحتياجات الواجب توفرها وانجازها بأسرع وقت ممكن وكذلك الخروج بتوصيات يتم على أثرها ابلاغ الجانب السعودي بموعد الافتتاح الرسمي للمنفذ الحدودي".

وأكدت، "انفتاحها على دول الجوار الشقيقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مبدأ النهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز التقارب بين الشعوب".
رقم : 879469
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