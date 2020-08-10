عملية عسكرية نوعية للجيش السوري بريف حماة الشرقي

وبيَّنَ مصدر ميداني، أن الجيش خاض معارك ضارية مع الإرهابيين في بادية منطقة سلمية الشرقية التي شهدت بالآونة الأخيرة تحركات عديدة للمجموعات الإرهابية التي ترفع شارات تنظيم داعش الإرهابي، وكانت تعتدي على نقاط للجيش والقوات الرديفة.



وأوضح المصدر، أن الجيش تعامل مع الإرهابيين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وكبدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وأما في ريف الغاب الشمالي الغربي، فقد استهدفت وحدات الجيش العاملة بالمنطقة، تحركات للإرهابيين الذين كانوا يرفعون شارات ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له، وذلك في السرمانية بسهل الغاب، مؤكداً أن وحدات الجيش حققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.



وبيَّنَ المصدر، أن الجيش دك برمايات من مدفعيته الثقيلة وصواريخه تحركات مؤللة ونقاط تمركز المجموعات الإرهابية في دير سنبل وكنصفرة والحلوبة ومحيط البارة والفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي.



وأكد المصدر أن تلك الاستهدافات للإرهابيين بسهل الغاب وريف إدلب الجنوبي، هي رد على اعتداءاتهم المتكررة على نقاط عسكرية بـمنطقة «خفض التصعيد» ما بين حماة وإدلب.