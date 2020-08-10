العتبة الحسينية تعتذر عن اقامة مراسيم تبديل الراية

وقال مسؤول مركز تنسيق المواكب الحسينية بالعتبة فاضل ابو دكة في بيان "نعتذر عن عدم اقامة مراسيم تبديل راية الامام الحسين عليه السلام للعام الهجري الجديد بسبب انتشار وباء كورونا وللمحافظة على ارواح الزائرين والمعزين فضلا عن التزامها بالاجراءات الصحية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا".



واضافت ان "هذا القرار جاء بعد عدة لقاءات واجتماعات مع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة, والجهات الرسمية والامنية في محافظة كربلاء المقدسة اضافة الى عدد من كفلاء واصحاب المواكب والهيئات الحسينية".



واكد ان "تبديل راية الامام الحسين عليه السلام من الحمراء الى السوداء سيكون بعد صلاة المغرب والعشاء من ليلة الاول من شهر محرم الحرام"، لافتا الى ان "تبديل الراية سيكون بدون تجمعات بشرية وبما تراه الجهات المنظمة بهذا الخصوص".