لبنان:تسجيل 4 وفيات و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 295 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 6812 حالة".



ولفتت إلى أنّه "تمّ تسجيل 290 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​​الساعات​​ الـ24 الماضية، و5 حالة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 ​حالات​ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 80". وأوضحت الوزارة "أنّها أجرت 5508 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1610 فحصًا في ​المطار​.