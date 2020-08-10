لبنان:تسجيل 4 وفيات و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 295 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 6812 حالة".
ولفتت إلى أنّه "تمّ تسجيل 290 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و5 حالة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 80". وأوضحت الوزارة "أنّها أجرت 5508 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1610 فحصًا في المطار.