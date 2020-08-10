قطر..تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أسبوعين

وارتفع إجمالي الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262.



وتم تسجيل 4 حالات وفاة، منذ الأمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.



وأفادت وزارة الصحة بأن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، مشيرة إلى تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.