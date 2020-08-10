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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 21:08

بايدن يعد بإنقاذ الشعب الاميركي واقتصادهم

بايدن يعد بإنقاذ الشعب الاميركي واقتصادهم
وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "يكافح ملايين الأمريكيين من أجل الحصول على حقوقهم في الوقت الحالي".

وأضاف: "هؤلاء الذين لا يجدون وظائف ولا يستطيعون دفع ما عليهم من مستحقات، يجب أن يعلموا أنني أراهم وأنني لن أنساهم".

وتابع: "سوف أخوض حربا لا تتوقف يوما داخل البيت الأبيض لبناء اقتصاد يحقق ما تتطلعون إليه".

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

بايدن يعد بإنقاذ الشعب الاميركي واقتصادهم
ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".
رقم : 879509
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