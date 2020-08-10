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الاثنين 10 آب 2020 ساعة 21:53
وزير العلوم الايراني يعلن ارجاء الامتحانات العامة في البلاد
ارجاء الامتحانات العامة في البلاد لضرورة زيادة مسافة التباعد الاجتماعي ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
879516
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