تايوان تهاجم الصين وتتهمها بتحويلها لـ'هونغ كونغ' ثانية

وتأتي تصريحات وزير الخارجية التايواني خلال لقائه وزير الصحة الأميركي الذي يزور تايبيه في الوقت الذي نددت فيه بكين الزيارة.



وقال جوزف وو لوزير الصحّة الأميركي أليكس عازار "أصبحت حياتنا اليومية صعبة بشكل متزايد مع استمرار الصين في الضغط على تايوان لنقبل بشروطها السياسية، وهي الشروط التي ستُحوّل تايوان إلى هونغ كونغ" ثانية.



ويجري عازار زيارة إلى تايبيه تستمر ثلاثة أيام واعتُبرت الأعلى مستوى من قبل الولايات المتحدة منذ ان قطعت علاقاتها الدبلوماسية بتايوان عام 1979 واعترفت بسيادة الصين عليها.



وتأتي الزيارة في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وسط سجال قائم بين الطرفين بشأن مجموعة واسعة من الملفات التجارية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتعتبر الصين أن تايوان تابعة لها وتوعدت مرارا بالسيطرة عليها.



وصباح الإثنين، التقى عازار رئيسة تايوان تساي انغ-وين التي تطالب بأن يعترف المجتمع الدولي بالجزيرة كدولة ذات سيادة وهو امر كثيرا ما يثير حفيظة المسؤولين الصينيين.