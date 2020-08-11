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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 08:43

ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في فلسطين المحتلة إلى 84381

ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في فلسطين المحتلة إلى 84381
واضافت صحة الاحتلال أنه بهذا ترتفع حصيلة الإصابات الاجمالية إلى 84.381 بينها 388 حالة خطيرة منها 112 مستوطنًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، بالإضافة الى 612 حالة وفاة .
رقم : 879562
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