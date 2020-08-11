بحثٌ متواصل عن مفقودي انفجار مرفأ بيروت

وتتركزُ عملياتُ البحثِ في ما تبقى من مبنى الاهراءاتِ والمنشآتِ التابعةِ له حيثُ غرفُ الادارة .



وفي الاحياءِ المحيطةِ بالمرفأِ لا يزالُ المواطنون المتضررون ينتظرونَ عمليةَ مسحِ الاضرارِ والتعويضات.