إنفجار ضخم لمفخخة يهز مدينة رأس العين بريف الحسكة السورية

وأفادت مصادر أهلية، "أن سيارة مفخخة انفجرت مساء الاثنين بالقرب من مقر ما يسمى فصيل السلطان مراد التابع للتنظيمات الإرهابية التي تأتمر بأوامر الاحتلال التركي في قرية حويش التنعيم جنوب مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة".



وأضافت المصادر "أن الانفجار تسبب بدمار في عدد من المنازل والممتلكات في المكان".



وأشارت "ان مدينة رأس العين المحتلة وريفها تشهد حالة من الفوضى والفلتان جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي والاقتتال فيما بينهم حيث قتل العديد من الإرهابيين خلال الفترة الماضية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم".



وافادت وسائل اعلام سورية أول امس الاحد عن استهداف رتل تابع لمسلحی ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.



وقالت الاخبارية السورية نقلا عن مصادر أهلية، عن "استهداف رتل لـ ميليشيا "قسد" في منطقة الشدادي بريف الحسكة كان متجهاً إلى حقل "العمر" النفطي ما أدى لتدمير 3 سيارات عسكرية وشاحنة لنقل المعدات العسكرية".



وحقل "العمر" النفطي، يعد أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.