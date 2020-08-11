مسؤول روسي يكشف كيف خدع مؤسس ‘‘الخوذ البيضاء‘‘ العالم

وقال ألكسندر فينيديكتوف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ،في تصريح صحفي، إن البريطاني جيمس لو ميسورييه، مؤسس ومدير منظمة “الخوذ البيضاء”، لم يهتم إلا بالحياة المترفة.



وتابع المسؤول الروسي قائلا: "ولهذا فإنه خدع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والدانمارك وهولندا من خلال فبركة الحوادث المدوية لكي يحصل منها على المنح المالية".



وأشار فينيديكتوف إلى أن المحتال انتحر بعدما انكشفت الفضيحة.



وعثر على جيمس لو ميسورييه ميتا في تركيا في تشرين الثاني الماضي. وقيل في رواية رسمية إنه قضى منتحرا.



وبحسب “الخوذ البيضاء” فإن المنظمة تعمل على إنقاذ المنكوبين في مناطق سورية تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة.



وانكشف مرارا أنها قامت بنشر معلومات كاذبة وفيديوهات مفبركة من بينها ما أتاح للغرب فرصة اتهام السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي.