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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 10:21

وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق

وسم
وتحت هذا الوسم غرد رواد موقع تويتر وذكروا ايضا مجازر العدوان السعودي على اليمن وكذلك سعيها الى التطبيع مع الكيان الاسرائيلي بكل الطرق، ودعم الرياض للجماعات المسلحة في سوريا والتحريض الإعلامي ضدها، وكذلك تدخلها في لبنان وغيرها.
حساب "gadeer7h" كتب: "#ال_سعود_الشجره_الخبيثه
تاريخهم وحاضرهم ملطخ بدم العراقيين. #نطلبكم_دم"
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
أما حساب ⓢⓐⓡⓐ فقال: "أمريكا قاتلة الشعوب وآل سعود سيفها، وفي تغريدة اخرى كتب: يكفي انهم ابناء معاوية"
#آل_سعود_الشجرة_الخبيثة
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
وفي تغريدة اخرى كتبت: "جزارة بني سعود
لحم بشر
يوجد لدينا لحوم ودماءالشعب العراقي"
وتابعت في تغريدة رابعة: "سندخلها فاتحين نطهرها من دنسكم".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
وقالت: "السعودية مسؤولة عن قتل مليون عراقي معظمهم من الشيعة".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
فيما غرد "المهندس" قائلا: "السعودية الكلب المطيع للكيان الصهيوني
فقد نفذوا كل مخططات إسرائيل حتى تركع وتخظع جميع الشعوب لهم
ولكن هيهات نحن أبناء عليُ ابن أبي طالب لن تتراجع... خُلقنا لكي ندمر خبثكم وعمالتكم انتم واسيادكم".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
فيما حمل عبد الملك الذاري مسؤولية ضحايا الحرب على الجمهورية الاسلامية وكذلك ضحايا العمليات الارهابية في الدول العربية والحروب هناك، على عاتق النظام والفكر السعودي قائلا: "بني سعود لعنة في تاريخ المسلمين
ضحاياهم بالعراق الشقيق بالملايين منذُ الحرب الظالمة على ايران وبني سلول محركين الحروب والحرائق
كذلك بسوريأ
اليمن حدث ولا حرج
الشجرة الخبيثة يجب أجتثاثها،،،،
وستنطفي نار الفتن ،،،،".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
حساب "Einfach" كتب على تويتر: "تتشابه وتتفق السعودية اليوم مع اسرائيل لقتل وقتال الشيعة".
فيما انتقد حساب "مالك الاشتر" بعض من يدافعون عن السعودية قائلا: "رغم تجاوزها مرارا على العراق صراحة
وطعنها بشرف الزائرات في كربلاء
ومعرفة القاصي والداني حقدها على النجف ومرجعيتها وكل شيعي
تجد عراقيين صغاراً يدافعون عن الصحيفة الرخيصة التي لطالما حرضت وتسببت بنزف للدم العراقي".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
وفي تغريدة اخرى نشر "مالك الاشتر" صورة تتحدث عن التطبيع السعودي مع الكيان الاسرائيلي وكتب فوقها: "رؤية 2030"
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
حساب "Sa Abd" كتب: "لا تحدثني عن الدين والأخلاق والشرف وعراقة النسب وانت عبد لبنى سعود الصهاينة #آل_سعود_الشجرة_الخبيثة".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
ابو عباس المحمداوي قال:
عندما يكون المال معك
والجو معك
والبحر معك
ولاتنتصر
فاعلم ان الله ليس معك
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
حساب "المجاهد المجاهد" نشرة صورة لفتى يرفع لوحة مرسومة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كتب عليها "آل سعود اصل التكفير ومنبع الارهاب":
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
حساب "ghadeer alraie" نشرة صورة لبعض الارهابيين السعوديين الذين فجروا انفسهم في العراق وكتب فوق الصورة: "٣ ٪ من هدايا آل سعود المفخخة للعراق".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
ذو الفقار الموسوي قال: "الراعي الرسمي للارهاب في المنطقة السعودية لم نجني منها سوى الانتحاريين ودمار الشعوب ومشاكل عديدة اخرى تفتعلها كصفقة القرن والانقسامات لدول خدمةٍ لمصالح الكيان الصهيوني ، وجود المقاومة اوقف هذا التمدد وانها ربيع لقلوب المستضعفين ونهضة بوجه سياستها القذرة".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
فيما دعا حساب "دموع النصر" الى رفع دعوة قضائية ضد السعودي في المحاكم الدولية بسبب جرائمها وممارساتها في دول المنطقة، وقال: "الدعوة لرفع دعاوى في المحاكم الدولة ضد ال سعود بسبب جرائمهم في العراق .
التذكير بجرائم الكيان السعودي في العراق و المنطقة .
تدمير مقدرات الشعوب السعودية اداة التطبيع لدى الكيان الصهيوني".
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
فاطمة محمد نشرت صورة لصهريج منفجر كتبت فوقها: "هدية من العمق العربي
صهريج يقوده سعودي يحول سوق المسيب في بابل إلى محرقة"
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
نختم بما كتبه حساب "El PROFFESOR" الذي قال:
اينما حلت الوهابية حل الخراب والدمار
وهم المسؤولين امام الله بتدمير
العراق
اليمن
سوريا
ليبيا
لبنان ..
بصوره مختصرة اينما يكون تشيع وموالين لاهل البيت
ستجد بالمقابل خطط سعودية تحاك لتدميرهم وأضعافهم ، لكن هيهات .
وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق
كان هذا جانب من تفاعل رواد موقع تويتر في العراق مع الموضوع حيث لا يسعنا ذكر جميع التعليقات لكثرتها، لذلك فيمكنكم متابعة الموضوع والتعليقات في موقع تويتر تحت الوسم المذكور.
رقم : 879596
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