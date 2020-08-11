وسم 'آل سعود الشجرة الخبيثة' يشعل تويتر في العراق

وتحت هذا الوسم غرد رواد موقع تويتر وذكروا ايضا مجازر العدوان السعودي على اليمن وكذلك سعيها الى التطبيع مع الكيان الاسرائيلي بكل الطرق، ودعم الرياض للجماعات المسلحة في سوريا والتحريض الإعلامي ضدها، وكذلك تدخلها في لبنان وغيرها.حساب "gadeer7h" كتب: "#ال_سعود_الشجره_الخبيثهتاريخهم وحاضرهم ملطخ بدم العراقيين. #نطلبكم_دم"أما حساب ⓢⓐⓡⓐ فقال: "أمريكا قاتلة الشعوب وآل سعود سيفها، وفي تغريدة اخرى كتب: يكفي انهم ابناء معاوية"#آل_سعود_الشجرة_الخبيثةوفي تغريدة اخرى كتبت: "جزارة بني سعودلحم بشريوجد لدينا لحوم ودماءالشعب العراقي"وتابعت في تغريدة رابعة: "سندخلها فاتحين نطهرها من دنسكم".وقالت: "السعودية مسؤولة عن قتل مليون عراقي معظمهم من الشيعة".فيما غرد "المهندس" قائلا: "السعودية الكلب المطيع للكيان الصهيونيفقد نفذوا كل مخططات إسرائيل حتى تركع وتخظع جميع الشعوب لهمولكن هيهات نحن أبناء عليُ ابن أبي طالب لن تتراجع... خُلقنا لكي ندمر خبثكم وعمالتكم انتم واسيادكم".فيما حمل عبد الملك الذاري مسؤولية ضحايا الحرب على الجمهورية الاسلامية وكذلك ضحايا العمليات الارهابية في الدول العربية والحروب هناك، على عاتق النظام والفكر السعودي قائلا: "بني سعود لعنة في تاريخ المسلمينضحاياهم بالعراق الشقيق بالملايين منذُ الحرب الظالمة على ايران وبني سلول محركين الحروب والحرائقكذلك بسوريأاليمن حدث ولا حرجالشجرة الخبيثة يجب أجتثاثها،،،،وستنطفي نار الفتن ،،،،".حساب "Einfach" كتب على تويتر: "تتشابه وتتفق السعودية اليوم مع اسرائيل لقتل وقتال الشيعة".فيما انتقد حساب "مالك الاشتر" بعض من يدافعون عن السعودية قائلا: "رغم تجاوزها مرارا على العراق صراحةوطعنها بشرف الزائرات في كربلاءومعرفة القاصي والداني حقدها على النجف ومرجعيتها وكل شيعيتجد عراقيين صغاراً يدافعون عن الصحيفة الرخيصة التي لطالما حرضت وتسببت بنزف للدم العراقي".وفي تغريدة اخرى نشر "مالك الاشتر" صورة تتحدث عن التطبيع السعودي مع الكيان الاسرائيلي وكتب فوقها: "رؤية 2030"حساب "Sa Abd" كتب: "لا تحدثني عن الدين والأخلاق والشرف وعراقة النسب وانت عبد لبنى سعود الصهاينة #آل_سعود_الشجرة_الخبيثة".ابو عباس المحمداوي قال:عندما يكون المال معكوالجو معكوالبحر معكولاتنتصرفاعلم ان الله ليس معكحساب "المجاهد المجاهد" نشرة صورة لفتى يرفع لوحة مرسومة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كتب عليها "آل سعود اصل التكفير ومنبع الارهاب":حساب "ghadeer alraie" نشرة صورة لبعض الارهابيين السعوديين الذين فجروا انفسهم في العراق وكتب فوق الصورة: "٣ ٪ من هدايا آل سعود المفخخة للعراق".ذو الفقار الموسوي قال: "الراعي الرسمي للارهاب في المنطقة السعودية لم نجني منها سوى الانتحاريين ودمار الشعوب ومشاكل عديدة اخرى تفتعلها كصفقة القرن والانقسامات لدول خدمةٍ لمصالح الكيان الصهيوني ، وجود المقاومة اوقف هذا التمدد وانها ربيع لقلوب المستضعفين ونهضة بوجه سياستها القذرة".فيما دعا حساب "دموع النصر" الى رفع دعوة قضائية ضد السعودي في المحاكم الدولية بسبب جرائمها وممارساتها في دول المنطقة، وقال: "الدعوة لرفع دعاوى في المحاكم الدولة ضد ال سعود بسبب جرائمهم في العراق .التذكير بجرائم الكيان السعودي في العراق و المنطقة .تدمير مقدرات الشعوب السعودية اداة التطبيع لدى الكيان الصهيوني".فاطمة محمد نشرت صورة لصهريج منفجر كتبت فوقها: "هدية من العمق العربيصهريج يقوده سعودي يحول سوق المسيب في بابل إلى محرقة"نختم بما كتبه حساب "El PROFFESOR" الذي قال:اينما حلت الوهابية حل الخراب والدماروهم المسؤولين امام الله بتدميرالعراقاليمنسورياليبيالبنان ..بصوره مختصرة اينما يكون تشيع وموالين لاهل البيتستجد بالمقابل خطط سعودية تحاك لتدميرهم وأضعافهم ، لكن هيهات .كان هذا جانب من تفاعل رواد موقع تويتر في العراق مع الموضوع حيث لا يسعنا ذكر جميع التعليقات لكثرتها، لذلك فيمكنكم متابعة الموضوع والتعليقات في موقع تويتر تحت الوسم المذكور.