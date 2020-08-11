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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 11:50

وزير خارجية الأردن يصل بيروت للتضامن مع الشعب اللبناني

وزير خارجية الأردن يصل بيروت للتضامن مع الشعب اللبناني
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اكد امس الاثنين على تضامن بلاده المطلق مع لبنان في مواجهة تبعات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

جاء ذلك خلال اجتماع الإحاطة حول الحالة الإنسانية، في لبنان الذي نظمته الأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الصفدي، خلال الاجتماع، إن الدعم الدولي أساسي في مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة التي سببها الانفجار في وقت يواجه فيه تحديات اقتصادية صعبة وجائحة كورونا حسبما افادت وكالة الشرق الاوسط للانباء.

وأشار إلى أن الأردن، الذي بدأ مشفاه الميداني العمل في بيروت، مستمر في إرسال المساعدات إلى وسيقوم بكل ما يستطيعه لمساعدة لبنان على مواجهة تبعات هذه الأزمة، مضيفًا أن الأردن مستعد لأداء دوره عبر توفير نقطة انطلاق ومركز لوجستي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الإقليمية والدولية إلى لبنان.

وقدم الصفدي تعازي الاردن بضحايا التفجير، معربًا عن الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
رقم : 879619
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