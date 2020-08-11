باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام

وقال اللواء باقري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مقر "الامام الرضا (ع)" الصحي والعلاجي التابع للقوات المسلحة: ان مقر "الامام الرضا (ع)" الصحي العلاجي يواصل نشاطه منذ اكثر من 5 اشهر في الاركان العامة والقوات المسلحة كلها.



واضاف: اننا مازلنا نستقبل في مستشفيات القوات المسلحة المرضى المصابين بفيروس كورونا وهنالك في الوقت الحاضر نحو 650 مريضا راقدا فيها وقد بلغ عدد الذين رقدوا في هذه المستشفيات لغاية الان 20 الفا.



واوضح بان الانشطة العلمية والبحثية للقوات المسلحة مازالت جارية ومن بين اكثر من 100 مشروع تمت المصادقة على 18 منها ونقوم بدعمها واضاف، ان هذه المشاريع يجري تنفيذها الان في مختلف المجالات منها الادوية واللقاح وان مشاريع جامعة "بقية الله الاعظم (عج)" الطبية تعد ضمن المشاريع المتفوقة في البلاد وقد اعلن الاخوة الاعزاء في وزارة الصحة هذا الامر.



وتابع رئيس الاركان العامة، انه تم خلال الاجتماع بحث وتقييم كيفية مواصلة مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة انشطتها وكيفية استمرار مختلف المهمات الدفاعية والامنية والتمارين والمناورات، ومن ثم اتخذت القرارات اللازمة في هذا المجال.



واكد بان جميع التدريبات في القوات المسلحة جارية ولن تتعطل واضاف، ان نسبة الاصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف القوات المسلحة هي اقل من المعدل العام في البلاد والسبب في ذلك يعود الى اجراءات الوقاية اللازمة التي ستستمر على هذا المنوال.