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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 11:53

الصحة العراقية.. هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على كورونا

الصحة العراقية.. هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على كورونا
وقال مديرعام دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة زيادة الاصابات بفـيروس كورونا، وإلا فإن الإزمة ستستمر ولن نتخلص منها"، مشيرا الى أن "المشكلة في بلادنا هي أن المواطن لا يعي خطورة المرض، ولا الدولة قادرة على فرض القانون بالقوة عبر محاسبة المخالفين وفرض العقوبات الصارمة".

وأضاف ان "التعايش مع الفـيروس وعودة الحياة الطبيعية لاسبيل لهما، لأن العديد يفسرون التعايش بشكل خاطئ، فضلا عن أن المواطن يجهل معناه ويفسره بأن الوباء انتهى رافضا الالتزام بالوقاية الشخصية"، مبينا أن "حقيقة الامر في مفهوم التعايش تعني تخفيف إجراءات الاغلاق والحظر مع وجود اجراءات وقائية صارمة ورفع الحظر تدريجيا، مثلا افتتاح المطارات بشروط الالتزام بالاجراءات الوقائية وضمن قائمة تم اعدادها من قبل وزارة الصحة بدءا من وصول المسافر بوابة المطار الى دخوله الطائرة لضمان عدم انتقال العدوى بين المسافرين، وهكذا مع بقية المؤسسات الحكومية الاخرى ليتم التعايش مع الفـيروس بالتعليمات الصحية الصحيحة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، أمس الاثنين، عن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 2015 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم الاثنين؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 )".

وأشارت إلى أن "الوفيات 72 حالة.

وتابعت، أن "مجموع الشفاء : 109790 ( نسبة الشفاء 71,5 %) ومجموع الأصابات : 153599 والراقدين الكلي: 38345 والراقدين في العناية المركزة: 544 و مجموع الوفيات: 5464".
رقم : 879622
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